Герасименя оценила позицию Домрачевой, которая отказывается критиковать Лукашенко

Трёхкратный призёр Олимпийских игр по плаванию Александра Герасименя ответила на вопрос, как относится к четырёхкратной олимпийской чемпионке по биатлону Дарье Домрачевой, которая не стала вставать на сторону людей, не согласных с политикой президента Беларуси Александра Лукашенко.
«Да я говорю всегда: не в моей компетенции кого-то обсуждать или осуждать. Каждый делает выбор сам. Абсолютно! Да, может быть, я не приветствую такое поведение, но осуждать и пытаться как-то очернить человека — нет, я не буду и не хочу этого делать. Каждый сам оставит в истории свое решение. Поэтому, если кто-то считает так, то пусть будет так.
Если кто-то молчит… Всегда говорили, что с молчаливого согласия совершаются преступления. Пусть многие понимают, что из-за того, что они молчат, кто-то оказался в тюрьме. Кого-то вообще, может, уже нет в живых. Но если это людей не трогает… что я могу сделать?» — цитирует Герасименю «Газета.ру».
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