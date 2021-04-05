Елена Вяльбе прокомментировала инцидент с российской лыжницей, бежавшей в цветах Норвегии

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала инцидент, случившийся в женском марафоне на чемпионате страны.

Напомним, российская лыжница Александра Шимолина вышла на марафон в комбинезоне из Норвегии модели Seefeld, окрашенном в цвета норвежского флага, но не имеющем самих отличительных символов. Вяльбе обратила внимание на это во время гонки, заявив, что спортсменку могут дисквалифицировать за форму с иностранным флагом. Однако позднее главный судья турнира Валерий Махт сказал, что оснований для наказания спортсменки нет.

«Что касается этой девушки из Красноярска, я принесла свои извинения. Комбинезон на самом деле очень сильно похож на те, в которых норвежская сборная выступала года два назад. Однако Красноярскому краю выдали такие комбинезоны, но там нет норвежского флага.

Её очень редко показывали по видеокамере, поэтому я, увидев один раз, конечно, сразу же оказалась в недоумении. У нас в положении о соревнованиях прописано, что запрещено выступать и выходить на награждение в национальных комбинезонах других стран. Точно так же, как иметь национальную шапочку другой страны», — цитирует Вяльбе «Комсомольская правда».