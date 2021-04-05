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Вяльбе: на свадьбе Большунова будет узкий круг. Буквально человек 60

Вяльбе: на свадьбе Большунова будет узкий круг. Буквально человек 60
Другие / Лыжный спорт 0
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Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поделилась подробностями предстоящей свадьбы лидера мужской национальной команды Александра Большунова. Избранница Большунова — 24-летняя лыжница Анна Жеребятьева, которая в марте объявила о завершении карьеры, свадьба запланирована на 24 апреля.

«Я не знаю, кого они пригласили. Знаю, что у них достаточно узкий круг, как сказала Аня, буквально человек шестьдесят. Не знаю, кто будет из сборной. Я приглашена и буду точно.

Что подарю? Согласовала с ними: сделать подарок полезным или памятным? Сказали, памятным. Поэтому пока секрет. Но я знаю, что им подарю», — приводит слова Вяльбе «Комсомольская правда».

Жеребятьева — чемпионка мира 2017 года в эстафете среди юниоров, победительница молодёжного чемпионата мира 2019 года.

Вяльбе — о личном тредбане для Большунова: куда он его поставит?
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