Губерниев: Устюгов прошляпил свои лучшие годы. А появился Большунов — и Сергей не нужен

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о российских лыжниках Сергее Устюгове и Александре Большунове. Устюгов, двукратный чемпион мира, считался лидером национальной команды до прогресса Большунова.
«Устюгов сейчас прекрасно понимает, что ему может помочь общественность, и он в какой-то степени ищет защиты у журналистов. Понимая прекрасно, что те годы, которые он провёл звездой номер один, были впустую потрачены с точки зрения личного промоушена.
Прекрасно и здорово, что он стал двукратным чемпионом мира, но он никак это не закрепил во внешней среде. А это очень важно в современном мире. Это понимает Большунов, который посещает федеральные каналы и делает рекламные ролики в своём «инстаграме». Устюгов прошляпил свои лучшие годы, а потом появился Большунов — и Сергей оказался не совсем нужен.
Кто талантливее: Большунов или Устюгов? Безусловно, Большунов. В этом нет никаких сомнений. Устюгов — одарённый лыжник, но выдающийся ли? Норвежцы называют Большунова самым выдающимся дистанционщиком всех времён и народов, и это говорит о многом», — цитирует Губерниева Sport24.
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