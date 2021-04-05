Губерниев: Устюгов прошляпил свои лучшие годы. А появился Большунов — и Сергей не нужен

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о российских лыжниках Сергее Устюгове и Александре Большунове. Устюгов, двукратный чемпион мира, считался лидером национальной команды до прогресса Большунова.

«Устюгов сейчас прекрасно понимает, что ему может помочь общественность, и он в какой-то степени ищет защиты у журналистов. Понимая прекрасно, что те годы, которые он провёл звездой номер один, были впустую потрачены с точки зрения личного промоушена.

Прекрасно и здорово, что он стал двукратным чемпионом мира, но он никак это не закрепил во внешней среде. А это очень важно в современном мире. Это понимает Большунов, который посещает федеральные каналы и делает рекламные ролики в своём «инстаграме». Устюгов прошляпил свои лучшие годы, а потом появился Большунов — и Сергей оказался не совсем нужен.

Кто талантливее: Большунов или Устюгов? Безусловно, Большунов. В этом нет никаких сомнений. Устюгов — одарённый лыжник, но выдающийся ли? Норвежцы называют Большунова самым выдающимся дистанционщиком всех времён и народов, и это говорит о многом», — цитирует Губерниева Sport24.