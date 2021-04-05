Латвийский скелетонист Мартинс Дукурс готовится к Олимпиаде на трассе в Сочи

Шестикратный чемпион мира, десятикратный обладатель Кубка мира латвийский скелетонист Мартинс Дукурс рассказал, почему для тренировок перед олимпийским сезоном выбрал трассу в Сочи, где в 2014 году стал серебряным призёром Олимпиады. Дукурс не приезжал в Сочи шесть лет.
«Я приехал в Сочи 29 марта, сейчас это единственная трасса, где есть лёд. Сама трасса в отличном состоянии, да и лёд здесь великолепный при такой тёплой погоде. Я соглашусь с моими коллегами, что сочинская трасса по своему профилю больше всего похожа на пекинскую, но что-то конкретное можно будет говорить только после того, как я съезжу в Китай. Поэтому я тренируюсь сейчас в Сочи и готовлюсь к Олимпиаде.
Мне здесь нужно проверить некоторые технические новинки, которые невозможно оценить на трассе в Сигулде. Здесь я буду находиться до 8 апреля, а потом уйду в отпуск, займусь лечением травмы. А в конце мая — начале июня уже начну активно готовиться к следующему сезону», — приводит слова Дукурса ТАСС.
Также в Сочи тренируются австрийские скелетонисты Самуэль Майер и Флориан Ауэр.
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