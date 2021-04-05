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Дарья Клишина рассказала, на каких турнирах выступит перед Олимпиадой

Дарья Клишина рассказала, на каких турнирах выступит перед Олимпиадой
Другие / Лёгкая атлетика 0
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Серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении российская легкоатлетка Дарья Клишина рассказала, на каких турнирах планирует выступить до Олимпийских игр в Токио.

«Летим навстречу новой неделе, новым идеям, планам и мечтам. Всем сил и побольше энергии.

Кстати, о моих планах. Следующий старт, скорее всего, проведу в мае в Штатах, а далее буду прыгать на Diamond league.

4 июня в Риме («Бриллиантовая лига»)
13 июня в родной Твери (прыжки на улице)
1 июля в Осло («Бриллиантовая лига»)», — написала Клишина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Дарьи Клишиной в «Инстаграме».

Клишина открыла сезон 28 марта. На соревнованиях Florida International Pro Addition россиянка показала второй результат сезона в мире в прыжках в длину — 7,01 метра.

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