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Ольга Тё — серебряный призёр чемпионата Европы по тяжёлой атлетике

Ольга Тё — серебряный призёр чемпионата Европы по тяжёлой атлетике
Другие / Прочие виды спорта 0
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Российская спортсменка Ольга Тё стала серебряным призёром чемпионата Европы по тяжёлой атлетике, который проходит в Москве, в весовой категории до 59 кг.

В рывке Тё стала лучшей, подняв штангу весом 95 кг. Это первое малое золото россиян на турнире. В толчке Ольга заняла второе место (115 кг). По сумме двух упражнений россиянка стала серебряным призёром чемпионата Европы (210). Всего 1 кг в двоеборье Тё уступила обладательнице золотой медали — Боянке Костовой из Азербайджана. Третье место заняла француженка Дора Чаконте.

Ещё одна российская участница Александра Козлова стала четвёртой в рывке (91), пятой в толчке (111) и четвёртой по сумме двоеборья (202).

Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Москва
Женщины. До 59 кг

1. Боянка Костова (Азербайджан) – 211 (95+116).
2. Ольга Тё (Россия) – 210 (95+115).
3. Дора Чаконте (Франция) – 210 (95+115).
4. Александра Козлова (Россия) – 202 (91+111).

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