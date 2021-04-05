Дмитриева — об ответном матче 1/4 финала ЛЧ: ЦСКА придётся крушить всё на своём пути

Капитан гандбольного ЦСКА Дарья Дмитриева заявила, что в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов с «Бухарестом» российская команда приложит все усилия, чтобы выйти в «Финал четырёх».

В первом матче четвертьфинала Лиги чемпионов ЦСКА уступил «Бухаресту» со счётом 27:32. Ответная встреча пройдёт 11 апреля в Москве на арене «Динамо». Начало в 17:00.

«К нашему большому сожалению, первый четвертьфинальный матч сложился не так, как мы планировали. В отдельных эпизодах сами создавали себе проблемы на ровном месте и позволяли сопернику контролировать ход встречи. Недостаточно жёстко и агрессивно действовали в защите, тогда как гандболистки «Бухареста» при каждой возможности старались поддеть, толкнуть и сыграть на грани. По ходу второго тайма нам удалось заставить соперника понервничать и вернуться в игру, но несколько необязательных ошибок помешали совершить камбэк», — приводит слова Дмитриевой ТАСС.

После первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов ЦСКА также уступал словенскому «Криму» с разницей в пять мячей (20:25). В ответной встрече была одержана победа со счётом 27:21.

«Не ищем оправданий своему выступлению, но знаем, что нам по силам исправить собственное положение и добиться необходимого результата. Нам ещё раз придётся преодолевать себя и, словно главный герой из голливудского боевика, крушить всё на своём пути. Похоже, таков наш путь.

Дополнительным козырем станет поддержка наших болельщиков, умеющих создать яркую атмосферу и готовых гнать команду вперёд независимо от обстоятельств. Все девчонки понимают, что на кону путёвка в «Финал четырёх», и другого шанса там оказаться у нас уже не будет. Так что мы приложим все усилия, чтобы «Бухарест» чувствовал себя максимально неуютно с первой и до последней секунды предстоящей игры», — сказала Дмитриева.