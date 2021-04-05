Российские кёрлингисты одержали пятую победу на ЧМ, обыграв сборную Японии

Мужская сборная России по кёрлингу одержала пятую победу в шести матчах чемпионата мира, который проходит в Калгари (Канада). В матче шестого тура соревнований российские спортсмены обыграли сборную Японии со счётом 10:5 (2:0, 0:1, 2:0, 1:0, 0:3, 2:0, 0:1, 3:0).
В составе российской команды выступают Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.
Ранее на чемпионате мира российские кёрлингисты одержали четыре победы над командами Нидерландов, Кореи, Китая и Германии, а также уступили сборной Швеции. Завтра, 6 апреля, сборная России встретится с соперниками из Швейцарии и США.
В рамках главного старта сезона команды поборются за квалификационные очки на Олимпийские зимние игры 2022 года в Пекине. По регламенту соревнований на первом этапе 14 команд сыграют по кругу, шесть лучших сборных выйдут в плей-офф. Далее пройдут квалификационные игры, полуфиналы, матч за бронзовые медали и финал.
- 5 апреля 2021
-
20:48
-
20:27
-
20:14
-
19:55
-
18:03
-
17:28
-
16:50
-
16:43
-
16:38
-
16:10
-
15:52
-
14:45
-
12:26
-
11:53
-
11:36
-
10:00
-
09:18
-
09:14
-
09:05
-
09:00
-
08:00
-
00:56
-
00:22
-
00:00
- 4 апреля 2021
-
23:50
-
23:39
-
23:34
-
22:06
-
21:50
-
21:29
-
20:50
-
20:17
-
19:40
-
18:53
-
17:07