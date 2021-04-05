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Российские кёрлингисты одержали пятую победу на ЧМ, обыграв сборную Японии

Российские кёрлингисты одержали пятую победу на ЧМ, обыграв сборную Японии
Другие / Прочие виды спорта 0

Мужская сборная России по кёрлингу одержала пятую победу в шести матчах чемпионата мира, который проходит в Калгари (Канада). В матче шестого тура соревнований российские спортсмены обыграли сборную Японии со счётом 10:5 (2:0, 0:1, 2:0, 1:0, 0:3, 2:0, 0:1, 3:0).

В составе российской команды выступают Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Ранее на чемпионате мира российские кёрлингисты одержали четыре победы над командами Нидерландов, Кореи, Китая и Германии, а также уступили сборной Швеции. Завтра, 6 апреля, сборная России встретится с соперниками из Швейцарии и США.

В рамках главного старта сезона команды поборются за квалификационные очки на Олимпийские зимние игры 2022 года в Пекине. По регламенту соревнований на первом этапе 14 команд сыграют по кругу, шесть лучших сборных выйдут в плей-офф. Далее пройдут квалификационные игры, полуфиналы, матч за бронзовые медали и финал.

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