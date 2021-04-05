«Можно на пенсию уходить. Есть замена». Ефимова — о проигрыше Чикуновой на ЧР

Трёхкратный призёр Олимпийских игр Юлия Ефимова прокомментировала успешный отбор на четвёртую в её карьере Олимпиаду.

29-летняя Ефимова квалифицировалась на Игры в Токио на дистанции 100 метров брассом, заняв на чемпионате России в Казани второе место после 16-летней Евгении Чикуновой.

«Я, конечно, никому не говорила, но поначалу даже не хотела ехать на этот чемпионат России, потому что была уверена, по своему состоянию, что ничего не получится. Но глаза боятся, а руки делают. Если за три месяца я натворила такие результаты, то ещё пару месяцев — и буду готова соревноваться на хорошем уровне. Немножко меня в конце не хватило, теряюсь пока, как плыть — давно не было стартов… Не дотерпела немножко.

Здорово, что такая конкуренция есть, можно на пенсию уходить. Есть замена, хорошая замена. Я, конечно, была скромнее. Совсем скромная… Отобралась, и всё. Я много проигрывала чемпионат России, и это ничего не значит, время надо улучшать, будем готовиться со своей командой, со своим тренером.

На самом деле олимпийская медаль — это мечта, я всегда хотела золото, но за время карантина я многое переосмыслила. Буду бороться и пытаться сделать максимум, но и не особо расстроюсь, если не получится.

Давным-давно перестала играть в отбор, становится всё тяжелее и тяжелее. Шарашить весь год по лучшим результатам у меня не получается. Я пока не чувствую, что нахожусь на соревнованиях — врубила музыку, позавтракала, запостила в «Инстаграм» про день рождения, а то забыла. Вот такое вот было утро», — приводит слова Ефимовой «РИА Новости».