«У неё боевой характер». Лыжница Степанова сделала выбор между Загитовой и Медведевой

Чемпионка мира среди юниоров 20-летняя российская лыжница Вероника Степанова рассказала о любви к фигурному катанию.

«Конечно, слежу за фигурным катанием. Особенно в прошлом сезоне, сейчас не всегда получается смотреть турниры. В основном это короткие нарезки в «Инстаграме» или на YouTube. Очень радостно, что наши одиночницы заняли весь подиум на ЧМ. Фигурное катание — красивый и тяжёлый вид спорта. Я больше слежу за женским одиночным, чуть меньше — за мужчинами и парами. Девочки становятся чемпионками в совсем юном возрасте. Это тяжёлый труд. Я по себе знаю, сколько времени уходит на тренировки. И как сложно это совмещать с учёбой.

Медведева или Загитова? Ого, тут тяжело выбрать. Думаю, Медведева. У неё боевой характер. Она пробует что-то новое, экспериментирует, рискует. И мне это нравится. Может взаимодействовать со своей аудиторией так, чтобы она ей помогала и поддерживала. Не знаю, как это объяснить, но она меня притягивает больше.

Тутберидзе или Плющенко? Тут проще — Тутберидзе. Этери Георгиевна вырастила и воспитала очень много титулованных спортсменок. Мне очень понравилось её интервью у Владимира Познера. Было трогательно, когда она рассказывала о начале карьеры, как искала работу в той же Америке. Проделала серьёзный путь для серьёзного успеха», — приводит слова Степановой Sport24.