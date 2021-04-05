«У неё боевой характер». Лыжница Степанова сделала выбор между Загитовой и Медведевой

Чемпионка мира среди юниоров 20-летняя российская лыжница Вероника Степанова рассказала о любви к фигурному катанию.
«Конечно, слежу за фигурным катанием. Особенно в прошлом сезоне, сейчас не всегда получается смотреть турниры. В основном это короткие нарезки в «Инстаграме» или на YouTube. Очень радостно, что наши одиночницы заняли весь подиум на ЧМ. Фигурное катание — красивый и тяжёлый вид спорта. Я больше слежу за женским одиночным, чуть меньше — за мужчинами и парами. Девочки становятся чемпионками в совсем юном возрасте. Это тяжёлый труд. Я по себе знаю, сколько времени уходит на тренировки. И как сложно это совмещать с учёбой.
Медведева или Загитова? Ого, тут тяжело выбрать. Думаю, Медведева. У неё боевой характер. Она пробует что-то новое, экспериментирует, рискует. И мне это нравится. Может взаимодействовать со своей аудиторией так, чтобы она ей помогала и поддерживала. Не знаю, как это объяснить, но она меня притягивает больше.
Тутберидзе или Плющенко? Тут проще — Тутберидзе. Этери Георгиевна вырастила и воспитала очень много титулованных спортсменок. Мне очень понравилось её интервью у Владимира Познера. Было трогательно, когда она рассказывала о начале карьеры, как искала работу в той же Америке. Проделала серьёзный путь для серьёзного успеха», — приводит слова Степановой Sport24.
- 5 апреля 2021
-
23:51
-
22:50
-
22:34
-
21:34
-
20:48
-
20:27
-
20:14
-
19:55
-
18:03
-
17:28
-
16:50
-
16:43
-
16:38
-
16:10
-
15:52
-
14:45
-
12:26
-
11:53
-
11:36
-
10:00
-
09:18
-
09:14
-
09:05
-
09:00
-
08:00
-
00:56
-
00:22
-
00:00
- 4 апреля 2021
-
23:50
-
23:39
-
23:34
-
22:06
-
21:50
-
21:29
-
20:50