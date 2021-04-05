Лыжница Степанова: Йохауг можно обогнать

Чемпионка мира среди юниоров 20-летняя российская лыжница Вероника Степанова подвела итоги выступления в сезоне-2020/2021.

После победы на чемпионате мира среди юниоров Степанова дебютировала на Кубке мира, где обыграла легендарную шведку Шарлотту Каллу, а также завоевала две бронзы на чемпионате России среди взрослых.

«За прошедший сезон ставлю себе пять из пяти! Все поставленные цели были выполнены и даже перевыполнены. Выиграла личное золото юниорского чемпионата мира, выступила на этапе Кубка мира, где тренер поставил цель попасть в топ-30, и я её достигла.

Какие ещё были маленькие цели? Обыграть Шарлотту Каллу. В масс-старте я увидела её спину и пошла вперёд. Обгонять её было очень радостно (улыбается).

Кого теперь хочу обогнать? Было круто бороться в створе с Линн Сван. Но её спринтерские качества в створе пока развиты лучше, чем у меня.

Терезе Йохауг? Ой, не знаю. Но у нас в команде сейчас подбираются такие спортсменки, которые могли бы с ней бороться. Самый яркий пример — Татьяна Сорина. Она сейчас лидер сборной. Йохауг можно обогнать, это получалось у тех же Фриды Карлссон и Джессики Диггинс. Бывают трассы с разным рельефом, разные погодные условия. В общем, и не такие титаны иногда проигрывают», — приводит слова Степановой Sport24.