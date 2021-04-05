Лыжница Степанова: Йохауг можно обогнать

Чемпионка мира среди юниоров 20-летняя российская лыжница Вероника Степанова подвела итоги выступления в сезоне-2020/2021.
После победы на чемпионате мира среди юниоров Степанова дебютировала на Кубке мира, где обыграла легендарную шведку Шарлотту Каллу, а также завоевала две бронзы на чемпионате России среди взрослых.
«За прошедший сезон ставлю себе пять из пяти! Все поставленные цели были выполнены и даже перевыполнены. Выиграла личное золото юниорского чемпионата мира, выступила на этапе Кубка мира, где тренер поставил цель попасть в топ-30, и я её достигла.
Какие ещё были маленькие цели? Обыграть Шарлотту Каллу. В масс-старте я увидела её спину и пошла вперёд. Обгонять её было очень радостно (улыбается).
Кого теперь хочу обогнать? Было круто бороться в створе с Линн Сван. Но её спринтерские качества в створе пока развиты лучше, чем у меня.
Терезе Йохауг? Ой, не знаю. Но у нас в команде сейчас подбираются такие спортсменки, которые могли бы с ней бороться. Самый яркий пример — Татьяна Сорина. Она сейчас лидер сборной. Йохауг можно обогнать, это получалось у тех же Фриды Карлссон и Джессики Диггинс. Бывают трассы с разным рельефом, разные погодные условия. В общем, и не такие титаны иногда проигрывают», — приводит слова Степановой Sport24.
- 5 апреля 2021
-
23:51
-
22:50
-
22:34
-
21:34
-
20:48
-
20:27
-
20:14
-
19:55
-
18:03
-
17:28
-
16:50
-
16:43
-
16:38
-
16:10
-
15:52
-
14:45
-
12:26
-
11:53
-
11:36
-
10:00
-
09:18
-
09:14
-
09:05
-
09:00
-
08:00
-
00:56
-
00:22
-
00:00
- 4 апреля 2021
-
23:50
-
23:39
-
23:34
-
22:06
-
21:50
-
21:29
-
20:50