Большунов: больше всего радует, когда от меня отстают норвежцы

Двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель «Тур де Ски», чемпион мира в скиатлоне Александр Большунов рассказал, зачем выступил на чемпионате России, где не бежали его главные соперники – норвежцы.

«Для меня чемпионат России не был десертом. Я приехал туда, чтобы провести хорошие гонки и посоревноваться с ребятами, которые тренировались и готовились целенаправленно к этому турниру. Для них это был шанс помериться с лучшими лыжниками и попробовать их обыграть.



Что приятнее — когда за мной норвежцы или когда россияне? Мне приятнее, когда за мной норвежцы, а ещё лучше — чтобы они отставали. Вот это меня больше всего радует», — сказал Большунов в программе «Вечерний Ургант».