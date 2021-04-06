Большунов: больше всего радует, когда от меня отстают норвежцы
Двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса», двукратный победитель «Тур де Ски», чемпион мира в скиатлоне Александр Большунов рассказал, зачем выступил на чемпионате России, где не бежали его главные соперники – норвежцы.
«Для меня чемпионат России не был десертом. Я приехал туда, чтобы провести хорошие гонки и посоревноваться с ребятами, которые тренировались и готовились целенаправленно к этому турниру. Для них это был шанс помериться с лучшими лыжниками и попробовать их обыграть.
Что приятнее — когда за мной норвежцы или когда россияне? Мне приятнее, когда за мной норвежцы, а ещё лучше — чтобы они отставали. Вот это меня больше всего радует», — сказал Большунов в программе «Вечерний Ургант».
«Норвежцы стали меня побаиваться». Большунов не собирается давать соперникам шансов
Лидеру сборной проще пробежать марафон, чем дать интервью. Но «Чемпионату» он о самых интересных темах сезона рассказал.
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