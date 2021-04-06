Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Большунов: злился на Мяки только во время гонки, а после — никаких обид

Большунов: злился на Мяки только во время гонки, а после — никаких обид
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» российский лыжник Александр Большунов объяснил, почему врезался в финских лыжников на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.

Финн Йони Мяки на финишной прямой подрезал Большунова. Александр замахнулся на него палкой, а после финиша хотел поговорить и поехал в сторону финской команды.

«Когда я подъезжал к Мяки и хотел по-лыжному затормозить, у меня крепление отлетело. Получилось так, что очень жёстко в него влетел. Тем самым разогрел скандал. И новости у нас пошли очень серьёзные.

Не держу ли на него зла? Это было только в то время, когда он заставил на него позлиться. Только до финишной прямой, а после — никаких обид», — сказал Большунов в программе «Вечерний Ургант».

Большунов был дисквалифицирован, сборная России лишена медалей, а позже Александру дополнительно дали испытательный срок – он будет тут же отстранён в случае повторного нарушения.

Большунова наказали гораздо строже, чем мы думали. Не на пять гонок – а на целых полгода!
Теперь-то кажется, что испытательный срок на ЧМ-2021 – очень мягкая мера. Неужели Международной федерации совсем не жалко россиянина?
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021