Большунов: злился на Мяки только во время гонки, а после — никаких обид

Двукратный обладатель «Большого хрустального глобуса» российский лыжник Александр Большунов объяснил, почему врезался в финских лыжников на финише эстафеты на этапе Кубка мира в Лахти.
Финн Йони Мяки на финишной прямой подрезал Большунова. Александр замахнулся на него палкой, а после финиша хотел поговорить и поехал в сторону финской команды.
«Когда я подъезжал к Мяки и хотел по-лыжному затормозить, у меня крепление отлетело. Получилось так, что очень жёстко в него влетел. Тем самым разогрел скандал. И новости у нас пошли очень серьёзные.
Не держу ли на него зла? Это было только в то время, когда он заставил на него позлиться. Только до финишной прямой, а после — никаких обид», — сказал Большунов в программе «Вечерний Ургант».
Большунов был дисквалифицирован, сборная России лишена медалей, а позже Александру дополнительно дали испытательный срок – он будет тут же отстранён в случае повторного нарушения.
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