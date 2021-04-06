Большунов – о столкновении с Клебо: сломанная за 100 м до финиша палка – это «до свидания»

Российский лыжник Александр Большунов объяснил, что не сумел побороться за победу в марафоне на чемпионате мира из-за сломанной палки, которую повредил за 100 м до финиша в результате контакта с норвежцем Йоханнесом Клебо.
«Бывает, что лыжники отрабатывают езду с одной палкой, но мы такое не практикуем. Когда мы столкнулись с Клебо, оставалось всего 100 метров до финиша. Если бы это было хотя бы за километр, поменял бы палку и продолжил гонку. А здесь без вариантов. Сломанная палка – «до свидания».
Чтобы всё выиграть, нужно ещё потренироваться. Дай бог, чтобы Олимпиада состоялась, и там выступить бы достойно.
Я пригласил Йоханнеса на свадьбу. Это было ещё перед началом чемпионата мира. Если точнее, после награждения, когда вручали награды за скиатлон и командный спринт. Я ему вручил приглашение, а он потом прислал мне ответ по почте, что не сможет, поскольку участвует в шоу. Он подписал контракт», — сказал Большунов в программе «Вечерний Ургант».
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