Ургант — Большунову: вы понимаете, что вернули новости про лыжи? Благодаря вам всё знаем

Ведущий Иван Ургант вспомнил первый визит российского лыжника Александра Большунова в программу «Вечерний Ургант» на Первом канале.
Год назад Большунов впервые завоевал «Большой хрустальный глобус», но из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, получил трофей гораздо позднее, а в студию к Урганту Александр пришёл с деревянным глобусом, который сделал его отец.
«Сколько времени прошло? Мы год не виделись. Приходил тогда к нам, и мы говорили: «Хороший какой, с деревянным кубком». Папа кубок сделал. Говорили: «Вот, из-за пандемии выиграл всё». И год стал ещё лучше. Саша, ну вы главный ньюсмейкер. Вы понимаете, что вернули новости про лыжи? Мы ничего про лыжи-то не слышали, не знали. Благодаря вам мы всё это знаем», – сказал Ургант в эфире Первого канала.
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