Большунов и Ургант посоревновались в раскрутке туалетной бумаги

Второй визит российского лыжника Александра Большунова в студию программы «Вечерний Ургант» на Первом канале завершился масс-стартом с даблполингом на туалетной бумаге. Участникам – Большунову, Ивану Урганту и Дмитрию Хрусталёву — предстояло классическим ходом раскрутить 54 м очень тонкой туалетной бумаги.

Рулоны-палки можно было крутить как одновременно, так и попеременно.

Выиграл, конечно же, Большунов.

В сезоне-2020/2021 Большунов во второй раз в карьере стал обладателем «Большого хрустального глобуса», защитил титул победителя лыжной многодневки «Тур де Ски», стал чемпионом мира в скиатлоне, а также завоевал на первенстве планеты ещё два серебра и бронзу.

По традиции лыжный сезон Александр Большунов завершил в гостях у Ивана Урганта.