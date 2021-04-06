Российские кёрлингисты проиграли Швейцарии на чемпионате мира

Мужская сборная России по кёрлингу уступила команде Швейцарии в седьмом туре чемпионата мира, который проходит в канадском Калгари.
Встреча завершилась со счетом 2:8. В составе российской команды на турнире выступают Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.
Для российской команды это второе поражение на турнире при пяти победах. Ранее на чемпионате россияне одержали победы над командами Нидерландов, Кореи, Китая, Германии и Японии, а также уступили сборной Швеции. 6 апреля сборная России встретится с соперниками из США.
В рамках главного старта сезона команды поборются за квалификационные очки на Олимпийские зимние игры 2022 года в Пекине. По регламенту соревнований на первом этапе 14 команд сыграют по кругу, шесть лучших сборных выйдут в плей-офф. Далее пройдут квалификационные игры, полуфиналы, матч за бронзовые медали и финал.
- 6 апреля 2021
-
07:04
-
01:23
-
00:47
-
00:35
-
00:23
-
00:13
- 5 апреля 2021
-
23:51
-
22:50
-
22:34
-
21:34
-
20:48
-
20:27
-
20:14
-
19:55
-
18:03
-
17:28
-
16:50
-
16:43
-
16:38
-
16:10
-
15:52
-
14:45
-
12:26
-
11:53
-
11:36
-
10:00
-
09:18
-
09:14
-
09:05
-
09:00
-
08:00
-
00:56
-
00:22
-
00:00
- 4 апреля 2021
-
23:50