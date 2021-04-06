Российские кёрлингисты проиграли Швейцарии на чемпионате мира

Мужская сборная России по кёрлингу уступила команде Швейцарии в седьмом туре чемпионата мира, который проходит в канадском Калгари.

Встреча завершилась со счетом 2:8. В составе российской команды на турнире выступают Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев.

Для российской команды это второе поражение на турнире при пяти победах. Ранее на чемпионате россияне одержали победы над командами Нидерландов, Кореи, Китая, Германии и Японии, а также уступили сборной Швеции. 6 апреля сборная России встретится с соперниками из США.

В рамках главного старта сезона команды поборются за квалификационные очки на Олимпийские зимние игры 2022 года в Пекине. По регламенту соревнований на первом этапе 14 команд сыграют по кругу, шесть лучших сборных выйдут в плей-офф. Далее пройдут квалификационные игры, полуфиналы, матч за бронзовые медали и финал.