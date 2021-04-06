Олимпийский чемпион Александр Легков оценил выступление Александра Большунова на чемпионате России по лыжным гонкам в Тюмени.

«У мужчин Александр Большунов был вне конкуренции, и мало у кого получилось что-то показать на его фоне. Вот Артём Мальцев выиграл 15-километровую «разделку», где Большунов не стартовал, — было бы интересно посмотреть, как у них сложилась бы борьба. А в других гонках, можно сказать, что Александр выступал в другой лиге, он сейчас посильней, чем все другие.

У ребят есть прекрасная возможность тянуться за лидером и поднимать свои результаты. И это возможно. Поэтому здорово, что у нас в команде такой спортсмен. То, что Большунов решил не бежать марафон, — надо смотреть по его состоянию, со стороны сложно судить. Он по ходу сезона провёл почти все гонки, бежал больше всех. Так что это его право. Вспоминая свою карьеру спортсмена, могу сказать, что сам весной отказывался от многих стартов по простой причине: очень уставал от предыдущих", — приводят слова Легкова «Известия».

Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» в Тюмени выиграл золото в спринте, скиатлоне, командном спринте и эстафете.