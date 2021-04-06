Елена Вяльбе обвинила Клебо в подлости за инцидент с Большуновым в марафоне на ЧМ

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что норвежский лыжник Йоханнес Клебо поступил подло, спровоцировав столкновение с Александром Большуновым на финише марафона на чемпионате мира.
Напомним, Клебо первым пересёк финиш, но был дисквалифицирован и лишился золотой медали. Золото получил Эмиль Иверсен, финишировавший вторым, Большунову, ставшему третьим, досталось серебро. После финиша российский лыжник не смог сдержать слёз.
«Я миллион раз говорила, говорю и буду говорить: спортсмен не робот. Это такой же человек, который имеет сердце и душу.
Я уверена, что если бы Саша проиграл в честной борьбе, он не стал бы плакать. Да, он был бы хмурым и злым, но не показал бы слёз, потому что у него была бы просто внутренняя обида за поражение. А здесь была горечь от подлости. Соперник некрасиво поступил.
Я уверена, конечно, что Клебо не хотел этого столкновения, не осуждаю его за то, что он сделал это специально. Безусловно, не специально. Но когда именно таким образом забирают золотую медаль, конечно, это горько», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».
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