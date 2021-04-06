Вяльбе раскрыла медальный план сборной России по лыжным гонкам на ОИ-2022 в Пекине

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, сколько медалей какого достоинства планируется завоевать на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

«После Олимпиады каждая федерация сдаёт в министерство спорта целевую комплексную программу (ЦКП). На основании этой ЦКП нам выделяются деньги на все эти четыре года.

Это такой один большой документ, в котором ты пишешь, что необходимо, чтобы получился результат. Как я это называю, свои хотелки. Там написано, что мы собираемся делать, где ездить, что нам необходимо. И там, безусловно, есть ежегодный медальный план. Сразу на четыре года. Сейчас ЦКП до 2022 года есть и у нас, и в министерстве спорта.

Что там написано? То же самое, что было на этом чемпионате мира. То есть одна золотая, одна-две серебряные, одна-две бронзовые медали», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».

