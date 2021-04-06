Елена Вяльбе рассказала, как стала верующим человеком

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что крестилась в 22 года. По её словам, она осознанно пошла в церковь.

«Я крестилась, когда была взрослым человеком, в 22 года. Пошла в церковь очень осознанно. Мне кажется, с возрастом люди становятся более мудрыми и более смиренными, что ли. Набираемся опыта, читаем другие книги, становимся спокойнее и приходим в храм.

Такие происшествия (травмы спортсменов. — Прим. «Чемпионата»), конечно, и из физической формы выбивают, и в целом бьют по всей команде: боже, да что такое, сглазили нас, что ли? Хотя я часто говорю спортсменам: сходите в церковь. Я считаю, что надо немножко обращаться к Богу.

Я не говорю, что они должны быть глубоко верующими людьми. И, честно говоря, сомневаюсь в том, что кто-то из них ходит в церковь. Да и времени у них на это нет. Но, я думаю, нашей команде не помешало бы лишний раз зайти в церковь, постоять у иконы и попросить у Бога здоровья. Здоровье – главное, потому что ничего другого, по большому счету, спортсменам и не надо», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».