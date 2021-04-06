Вяльбе: злые языки говорят, есть один Большунов, а больше никого нет. Могу ответить одно

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала о конкуренции в национальной команде, лидером которой является Александр Большунов.

«Мы за последние десять лет сделали очень большой шаг вперёд. И когда злые языки говорят, что есть один Большунов, а больше никого нет, то я могу ответить только одно. Гении рождаются редко.

Если говорить не о мужской, а о женской команде, то она уже на следующий год может совсем хорошо конкурировать с женской норвежской сборной. Безусловно, у них есть лидер, Терезе Йохауг, которая на три головы выше даже своих соотечественниц. Но есть, я думаю, три девчонки в нашей команде, две-то точно, которые уже сейчас понимают, что и с ней можно бороться. А это придаёт моральные силы и всем другим», — цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

