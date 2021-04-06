Червоткин объяснил, как надо было действовать Клебо в инциденте с Большуновым на ЧМ

Лыжник сборной России Алексей Червоткин рассказал, как, по его мнению, должен был действовать норвежец Йоханнес Клебо в столкновении с Александром Большуновым на финише марафона на чемпионате мира.
Напомним, Клебо первым пересёк финиш, но был дисквалифицирован и лишился золотой медали. Золото получил Эмиль Иверсен, финишировавший вторым, Большунову, ставшему третьим, досталось серебро.
«Ну да, видите, в правилах FIS прописано, что обгоняющий человек или тот, кто идёт сзади, несёт ответственность. И в моём случае (на «Тур де Ски» Червоткин стал участником похожего инцидента с соотечественником Евгением Беловым. — Прим. «Чемпионата»), и в случае Клебо нужно было притормозить и перестроиться так, чтобы никому не мешать.
Понятно, что и для меня, и для него это потеря скорости. Это стопроцентный проигрыш. Но если ты этому следуешь, — всё гладко и по правилам. Нужно стараться в будущем избегать подобных ошибок. И своевременно маневрировать», — цитирует Червоткина Metaratings.
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