Преподаватель объяснила, почему Ирина Чащина проигрывала Алине Кабаевой

Преподаватель актёрского мастерства для фигуристов Маргарита Бугаева рассказала, что больше всего ценит в спортсменах.
«В целом я больше ценю не артистизм, а энергию фигуриста, его умение накрыть волной зрительный зал. Очень показательное сравнение — гимнастки Алина Кабаева и Ирина Чащина, которые выступали в одно время. Чащина по технике не уступала Кабаевой, но всегда была второй. Потому что Алина, выходя на ковёр, хотела обнять весь мир, и мир хотел обнять её в ответ. А у Ирины этого, к сожалению, не было.
Мало делать все технически идеально, мы же можем и роботов научить прыгать четверные. Зрителю интересна личность: зачем она вышла на лёд? Какую историю расскажет сегодня? Надрессировать улыбку — это дело одного занятия, а вот чтобы Человек вышел, нужно что-то внутри", — приводит слова Бугаевой сайт «Матч ТВ».
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