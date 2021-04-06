В Великобритании двум бегунам разрешили самим расследовать собственные допинговые дела

Всемирное антидопинговое агентство начало изучение дела британских легкоатлетов Риса Уильямса и Гарета Уорбертона, которым разрешили самостоятельно расследовать допинговое дело в отношении самих себя.



Как сообщает Daily Mail, два бегуна сдали положительные тесты на допинг летом 2014 года — у них обнаружили стероиды. Британское антидопинговое агентство (UKAD) позволило им организовать частные лабораторные исследования добавок, в которых содержалось запрещённое вещество. Никакого собственного надзора исследований UKAD не проводило.



После тестов спортсмены сообщили, что стали жертвами попадания стероидов в добавки, тем самым доказав, по мнению суда, что приняли допинг несознательно. В итоге им смягчили наказание — вместо возможных двух лет Уорбертон был дисквалифицирован на шесть месяцев, а Уильямс — на четыре месяца.



«В целом, это не область работы UKAD, позволяющего проводить такие исследования. Спортсмены могут в любое время для собственной защиты проводить анализ своих пищевых добавок в лабораториях, не аккредитованных ВАДА, на предмет потенциального наличия запрещённых веществ», — сообщили газете в британском антидопинговом агентстве на вопрос, почему было разрешено собственное исследование.



Уильямс — чемпион Европы в беге на 400 метров с барьерами. Он, как и Уорбертон, участвовал в Олимпийских играх 2012 года.



Ранее ВАДА начало другое расследование в отношении UKAD — британское агентство разрешило национальной ассоциации велоспорта самим расследовать дело после обнаружения допинга у одного из велогонщиков.

ВАДА начало дело в отношении британского антидопингового агентства