Россия переиграла США на чемпионате мира по кёрлингу

Мужская сборная России по кёрлингу победила сборную США в восьмом туре чемпионата мира, который проходит в канадском Калгари.



Игра завершилась со счётом 11:8. Состав российской команды: Сергей Глухов, Дмитрий Миронов, Евгений Климов, Антон Калалб и Даниил Горячев. Главный тренер — Александр Козырев.



В предыдущих семи матчах россияне, выступающие как команда Федерации кёрлинга России (RCF), одержали пять побед. Завтра Россия проведёт ещё две встречи – в 4:00 мск с Италией, а в 23:00 мск — с Канадой.

На чемпионате мира команды поборются за квалификационные очки на Олимпийские зимние игры 2022 года в Пекине. По регламенту соревнований на первом этапе 14 команд сыграют по кругу, шесть лучших сборных выйдут в плей-офф. Далее пройдут квалификационные игры, полуфиналы, матч за бронзовые медали и финал.