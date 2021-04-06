Ступак рассказала, почему осталась разочарована чемпионатом мира

Российская лыжница Юлия Ступак призналась, что на чемпионате мира в Оберстдорфе была не в той форме, на которую рассчитывала.



«От чемпионата мира у меня остались смутные впечатления, если честно. Я была не в той форме, в какой хотела бы быть. Тот настрой, который был у меня перед чемпионатом мира, полетел в тартарары. После трёх гонок я окончательно поняла, что уже всё, это совсем не то. А понимать на самом деле начала со старта турнира. Спортсмен сразу понимает своё самочувствие, и говорить, что вот тут я подвыжму, а вот тут ещё немного сделаю — так не работает. Не бывает такого, что ты вроде как не готова, а потом по щелчку что-то изменишь за три дня, и всё наладится, ты побежишь и возьмёшь медали. Нет, так не работает.



Тогда у меня были не совсем позитивные мысли — как так, ну я столько сделала, ну почему так происходит, почему не та форма?! Такой самоанализ в итоге ни к чему хорошему не приводил, потому что я вообще не человек рационального ума. Я по жизни всё-таки больше двигаюсь по ощущениям, по эмоциям, по внутреннему состоянию. Когда я начинаю загоняться, мягко говоря, всё начинает лететь не в ту степь.



Мне помог Маркус Крамер. Он указал мне на нашу небольшую ошибку, рассказал, что именно мы сделали не так, и несмотря на то, что я была не в лучшей форме, старалась просто в каждой гонке выжимать из себя максимум, потому что поменять что-то уже была не в состоянии. И это было главное разочарование сезона — не лучшая форма на чемпионате мира, к сожалению», — рассказала Ступак в интервью проекту «На лыжи».



На чемпионате мира — 2021 Юлия Ступак завоевала серебро в смешанной эстафете.