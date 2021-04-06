Казанский «Зенит» впервые за 15 лет остался без медалей российской Суперлиги

Волейбольный клуб «Зенит-Казань» впервые с 2006 года остался без медалей российской Суперлиги.



Сегодня в рамках «Финала шести» казанцы проиграли «Кузбассу» из Кемерово — 2:3 (25:21, 17:25, 25:20, 18:25, 13:15). Накануне «Зенит» уступил новосибирскому «Локомотиву» с тем же счётом (25:19, 25:23, 22:25, 27:29, 13:15). Таким образом, казанский клуб занял третье место в группе Б «Финала шести», и не поборется за медали. «Зенит» займёт максимум пятое место.



Начиная с сезона 2006/2007 «Зенит-Казань» неизменно оказывался в тройке призёров Суперлиги, десять раз выиграв за это время национальный чемпионат. Ранее «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов, проиграв в полуфинале польской «Заксе» в «золотом» сете.