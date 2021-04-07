Президентом FIS впервые может стать женщина

Бывший генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта британка Сара Льюис претендует на пост президента организации.
Льюис была уволена с поста генсекретаря в октябре прошлого года. Причиной, как сообщалось в пресс-релизе FIS, стала «полная утрата доверия». По информации SVT, Льюис уже тогда использовала своё служебное положение для выдвижения своей кандидатуры на предстоящие в июне выборы.
Теперь Льюис всё же планирует баллотироваться в президенты FIS. Если её выберут, она станет первой женщиной-президентом организации. За всю историю FIS ею руководили всего четыре человека, включая нынешнего президента – швейцарца Жана Франко Каспера. Уже известно, что он покинет этот пост. Другие кандидатуры — швейцарец Урс Леманн, шведы Йохан Элиаш и Матс Орйес.
55-летняя Льюис проработала в FIS 26 лет, в должности генсекретаря — с 2000 года.
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