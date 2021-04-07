Шведский лыжник завершил карьеру в 24 года

Шведский лыжник Виктор Торн объявил о завершении карьеры в возрасте 24 лет. Об этом он сообщил в «Инстаграме».

По словам спортсмена, ему так и не удалось полностью восстановиться от грыжи межпозвоночного диска, который заменили протезом.

«Причина – проблемы со спиной, от которых не удалось избавиться. У всех путешествий есть конец, как и у этого. Настало время закончить с лыжами.

Я боролся с этой проблемой почти пять лет и дошёл до той стадии, когда чувствую, что больше не стоит тратить время. Я не могу выступать на том уровне, на котором хочу, потому что не позволяет спина.

Лыжные гонки всегда были и будут важной частью моей жизни. Я благодарен за всё, что дал мне этот вид спорта, и я всегда буду лыжником, но уже не на элитном уровне. Спасибо всем, кто помогал мне и поддерживал меня на протяжении карьеры», — написал Торн, прикрепив текст к своей старой фотографии.

Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Виктора Торна.

Торн выступил на Олимпиаде 2018 года и на чемпионате мира 2019 года в составе сборной Швеции по лыжным гонкам.