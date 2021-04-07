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Греческие гимнасты отправили президенту страны письмо о сексуальных домогательствах

Греческие гимнасты отправили президенту страны письмо о сексуальных домогательствах
Другие / Прочие виды спорта 0

Греческие гимнасты направили президенту Греции Катирени Сакелларопулу письмо об унижениях и сексуальных домогательствах в их виде спорта, пишет газета «Ефимерида тон синтактон».

Письмо подписали 22 гимнастки и гимнаста.

В письме, направленном президенту республики и премьер-министру, они описывают избиения, унижения, недоедание, сексуальные домогательства.

Также гимнасты пишут, что о насилии, которому они подверглись, было известно многим, но оно было частью господствующей культуры.

Авторы письма считают, что явление насилия требует скоординированных действий не только в греческом, но и в европейском контексте, а его решение требует гораздо большего, чем ужесточение наказаний за такого рода преступления.

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