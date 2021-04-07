Греческие гимнасты отправили президенту страны письмо о сексуальных домогательствах
Греческие гимнасты направили президенту Греции Катирени Сакелларопулу письмо об унижениях и сексуальных домогательствах в их виде спорта, пишет газета «Ефимерида тон синтактон».
Письмо подписали 22 гимнастки и гимнаста.
В письме, направленном президенту республики и премьер-министру, они описывают избиения, унижения, недоедание, сексуальные домогательства.
Также гимнасты пишут, что о насилии, которому они подверглись, было известно многим, но оно было частью господствующей культуры.
Авторы письма считают, что явление насилия требует скоординированных действий не только в греческом, но и в европейском контексте, а его решение требует гораздо большего, чем ужесточение наказаний за такого рода преступления.
Рекомендуем вам
- 7 апреля 2021
-
15:30
-
15:23
-
15:16
-
14:23
-
14:04
-
14:02
-
13:45
-
09:09
-
08:49
-
08:47
-
00:25
- 6 апреля 2021
-
22:29
-
22:11
-
21:57
-
21:27
-
20:47
-
20:11
-
19:21
-
18:05
-
17:40Экс-заместитель Мутко покинула Минспорта Эксклюзив
-
17:16
-
16:35
-
15:18
-
11:12
-
11:03
-
09:50
-
09:42
-
09:36
-
09:30
-
08:40
-
08:34
-
07:04
-
01:23
-
00:47
-
00:35
Партнерский контент
Рекомендуем вам