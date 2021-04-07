Министр спорта Татарстана отреагировал на конфликт лыжников Быкова и Афанасьева на ЧР

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов прокомментировал решение по инциденту, произошедшему между лыжниками Антоном Быковым и Владиславом Афанасьевым на чемпионате России.

На финише полуфинала мужского командного спринта свободным стилем на чемпионате России в Тюмени 31 марта Антон Быков из Татарстан и Владислав Афанасьев, представляющий Удмуртию, устроили потасовку — били друг друга лыжными палками, слышалась брань. В результате команды Удмуртии и Татарстана были дисквалифицированы.

Министерство спорта Татарстана решило не наказывать Быкова за это дисциплинарное нарушение.

«Инцидент действительно неприятный. Мы видели, что и на международных аренах что-то подобное происходит. По-спортивному это неправильно. Но, как я понимаю, не было там ничего такого вопиющего — некая мужская стычка. Знаю, что Федерация лыжных гонок России уже применила дисциплинарные меры. Думаю, для первого раза этого достаточно. Мы пожурим, но супердисциплинарных мер тут не стоит применять. Оба лыжника, уверен, сделают выводы», — сказал Леонов в интервью РИА Новости.