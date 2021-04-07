Тренер сборной России поспорил с Губерниевым о его словах о «даме с семечками» про Вяльбе

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин поспорил с известным комментатором Дмитрием Губерниевым по поводу его слов о главе Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе.
Ранее Вяльбе, комментируя негативную оценку фильма о ней под названием «Белый снег», назвала Губерниева «базарной бабой». Тот заявил, что Вяльбе «совсем ничего не читает, не знает и не комментирует», и посоветовал «купить даме семечки».
Между Губерниевым и Сориным состоялся такой диалог в эфире «Матч ТВ».
Сорин: вот недавнее заявление Дмитрия по поводу «женщины с семечками» — это, я считаю, хайп и не очень красивый.
Губерниев: почему?
Сорин: потому что это некультурно и неправильно. Наверное, вы не должны себе такого позволять.
Губерниев: то есть, когда меня на всю страну называют «базарной бабой», я должен в ответ поблагодарить? Я никогда не позволял себе ни словом, ни делом оскорбить или обидеть. Я каждый раз реагировал, в том числе и на госпожу Вяльбе, которая является вашим начальником, либо с улыбкой, либо с пониманием. Но ни на один мой вопрос ответа не было, понимаете?
Сорин: я не буду разбирать, кто начал первый. Всё-таки Вяльбе — уважаемый человек, тут вопрос не в том, она начальник или нет. Дмитрий, вы делаете очень много положительных вещей, в вашу сторону много положительных отзывов от лыжников. Но также относитесь спокойно, когда вас где-то критикуют.
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