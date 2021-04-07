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Тренер сборной России рассказал об эмоциях в ходе скиатлона на ЧМ, выигранного Большуновым

Тренер сборной России рассказал об эмоциях в ходе скиатлона на ЧМ, выигранного Большуновым
Другие / Лыжный спорт 0
Аудио-версия:

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, как воспринял победу Александра Большунова в скиатлоне на чемпионате мира в Оберстдорфе.

«Конечно, эмоции зашкаливали, поскольку всё это было на острие ножа и чаша весов могла качнуться как в ту, так и в другую сторону. Очень приятно было, что в скиатлоне Александр вёл гонку. Полностью контролировал, и самочувствие позволило ему различные вариации прохождения трассы. В какие-то моменты он западал, и, естественно, от этого эмоции скакали то вверх, то вниз. То у меня надежда, то вроде бы всё опять рухнуло. И когда кульминацией всему стал последний подъём, финишная прямая и его победа, конечно, радости не было предела.

Конечно, спокойно не стоял. Так же кричал, такие эмоции невозможно сдержать в себе. Потому что это тяжёлый труд, когда знаешь, как это достаётся, сколько было вложено. Это ведь реализация того, над чем очень долго работали, она требует выплеска эмоций», — приводит слова Бородавко «Р-Спорт».

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