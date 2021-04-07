Бородавко: сломанная рука Непряевой — слабое оправдание её результатам

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал выступления Натальи Непряевой в сезоне-2020/2021. Непряева сломала руку незадолго до чемпионата мира в Оберстдорфе и не завоевала ни одной личной медали на турнире, взяв лишь серебро в эстафете.
«С Наташей отдельная тема. Она уже сама увидела свои недочёты и сделала определённые выводы. Прежде всего о том, что просто так ничего не бывает. Результаты с неба не сыплются. То, что не было сделано в подготовительный период, дало о себе знать. Её сломанная рука – слабое оправдание тем результатам, которые есть. И она это знает, и я знаю. Более того, все увидели, что она может выступать лучше, что она должна уже выдвигаться на роль одного из мировых лидеров в женских гонках.
Она действительно смогла мобилизоваться и переосмыслить многое, то есть подготовка пошла с правильным пониманием. Но это было перед самым чемпионатом, и поезд уже ушёл. Она только сумела вскочить в последний вагон. И, если судить по результатам, провела не лучший чемпионат мира.
Спасибо всей команде, которая отработала великолепно, они смогли завоевать серебряную медаль в эстафете, в которой Наталья бежала на последнем этапе. Но те самые недочёты сказались и в командном спринте, где она не смогла удержать медаль. Она всё это понимает, и поэтому хочется верить, что девушка Наталья всё-таки смогла сделать определённые выводы, и в олимпийский сезон она войдёт с другим настроением», — приводит слова Бородавко «Р-Спорт».
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