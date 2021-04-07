Олимпийские чемпионы Антюх и Сильнов дисквалифицированы на четыре года

Спортивный арбитражный суд (CAS) не удовлетворил апелляции олимпийских чемпионов по легкой атлетике россиян Натальи Антюх и Андрея Сильнова, оставив в силе решения первой инстанции. Антюх и Сильнов дисквалифицированы на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дела были возбуждены на основании отчёта Ричарда Макларена.

Спортсмены отстранены с 7 апреля 2021 года. У Антюх аннулируются результаты, которые она показала с 30 июня 2013 года, у Сильнова — с 8 июля 2013 года. Начиная с этих дат атлеты лишаются любых титулов, наград, медалей, очков, призовых мест и денег за участие в соревнованиях.

36-летний Сильнов — олимпийский чемпион 2008 года в прыжках в высоту, 39-летняя Антюх первенствовала в беге на 400 метров с барьерами на Олимпиаде 2012 года.

Аналогичное наказание у серебряного призёра Универсиады 2013 года в метании молота Оксаны Кондратьевой, у которой аннулированы результаты со 2 июля 2013 года.

Также оставлено в силе наказание серебряного призёра зимнего чемпионата мира — 2006 в беге на 800 метров 38-летней Елены Соболевой. Спортсменка дисквалифицирована на восемь лет. Аннулированы результаты, показанные с 1 мая 2011 года до начала периода временного отстранения — 15 декабря 2016 года.