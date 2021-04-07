CAS сократил дисквалификации легкоатлетов Ухова и Школиной

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляции и сократил дисквалификации российских легкоатлетов Юлии Кондаковой, Светланы Школиной, Екатерины Галицкой и Ивана Ухова, сообщается в решении, опубликованном на сайте суда.
В феврале 2019 года 12 российских легкоатлетов были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил по результатам расследования независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. Спортсмены подали апелляции на свои дисквалификации.
Срок дисквалификации Кондаковой, Школиной и Ухова сокращён с четырёх лет до 2 лет и 9 месяцев, а Галицкой — до трёх лет. Отстранение отсчитывается с 1 февраля 2019 года. Также сокращены сроки, в рамках которых аннулированы результаты спортсменов. Теперь это середина июля 2012 года — 31 декабря 2014 года.
Напомним, что уже, согласно первоначальному решению, Ухов лишён золота Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, а Школина — бронзы. Кроме того, Школина лишилась золота чемпионата мира — 2013 в Москве.
- 7 апреля 2021
-
18:08
-
17:43
-
15:43
-
15:41
-
15:37
-
15:30
-
15:23
-
15:16
-
14:23
-
14:04
-
14:02
-
13:45
-
09:09
-
08:49
-
08:47
-
00:25
- 6 апреля 2021
-
22:29
-
22:11
-
21:57
-
21:27
-
20:47
-
20:11
-
19:21
-
18:05
-
17:40Экс-заместитель Мутко покинула Минспорта Эксклюзив
-
17:16
-
16:35
-
15:18
-
11:12
-
11:03
-
09:50
-
09:42
-
09:36
-
09:30
-
08:40