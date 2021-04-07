CAS сократил дисквалификации легкоатлетов Ухова и Школиной

Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляции и сократил дисквалификации российских легкоатлетов Юлии Кондаковой, Светланы Школиной, Екатерины Галицкой и Ивана Ухова, сообщается в решении, опубликованном на сайте суда.

В феврале 2019 года 12 российских легкоатлетов были признаны виновными в нарушении антидопинговых правил по результатам расследования независимой комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена. Спортсмены подали апелляции на свои дисквалификации.

Срок дисквалификации Кондаковой, Школиной и Ухова сокращён с четырёх лет до 2 лет и 9 месяцев, а Галицкой — до трёх лет. Отстранение отсчитывается с 1 февраля 2019 года. Также сокращены сроки, в рамках которых аннулированы результаты спортсменов. Теперь это середина июля 2012 года — 31 декабря 2014 года.

Напомним, что уже, согласно первоначальному решению, Ухов лишён золота Олимпийских игр 2012 года в Лондоне, а Школина — бронзы. Кроме того, Школина лишилась золота чемпионата мира — 2013 в Москве.