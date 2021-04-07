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Олимпийский чемпион Сильнов оспорит дисквалификацию на четыре года

Олимпийский чемпион Сильнов оспорит дисквалификацию на четыре года
Другие / Лёгкая атлетика 0

Олимпийский чемпион 2008 года по прыжкам в высоту российский легкоатлет Андрей Сильнов сообщил, что намерен обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о дисквалификации на четыре года, так как не согласен с ним.

«С решением не согласен, буду подавать апелляцию», — приводит слова Сильнова РБК.

На основании доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена CAS дисквалифицировал двух российских олимпийских чемпионов — Андрея Сильнова и Наталью Антюх.

Дисквалификация спортсменов начнет действовать с 7 апреля 2021 года. Все результаты, показанные Антюх и Сильновым с июля 2013 года, будут аннулированы. Оба спортсмена уже завершили карьеру и занимаются административной работой.

Олимпийские чемпионы Антюх и Сильнов дисквалифицированы на четыре года
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