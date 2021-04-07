«Не понимаем, за что наказали». Тренер Школиной — о дисквалификации спортсменки

Сергей Клюгин, тренер прыгуньи в высоту Светланы Школиной, рассказал, что до сих пор не знает причин дисквалификации спортсменки.

О дисквалификации Школиной на основании доклада Ричарда Макларена стало известно ещё в феврале 2019 года. Спортсменка была лишена бронзы Олимпийских игр 2012 года в Лондоне и золота чемпионата мира — 2013 в Москве. Сегодня Спортивный арбитражный суд (CAS) частично удовлетворил апелляцию Школиной, сократив срок отстранения с 4 лет до 2 лет 9 месяцев. Спортсменка может выйти на старт уже 1 ноября 2021 года.

«Мы до сих пор не можем понять, за что нас наказали. Находимся на связи с адвокатами, но пока нам не предоставили никакой информации. Если бы в пробе были обнаружены запрещённые вещества, то тогда понятно, за что дисквалифицировали. Очень хочется услышать от адвокатов мотивировку решения суда.

Когда мы подавали апелляцию, то попросили чётко разъяснить, в чём виновны и что у нас нашли. Да, Светлана была в списке Макларена, но разве только это может быть основанием для дисквалификации?

Как мы можем сейчас говорить о том, вернётся ли Светлана в спорт после окончания дисквалификации? Если мы не понимаем, за что нас дисквалифицировали, то какой смысл возвращаться тогда? Тогда начнут требовать возврата всех призовых, но это делать было бы нелепо, так как до сих пор непонятно, за что наказаны», — приводит слова Клюгина ТАСС.