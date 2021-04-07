Климент Колесников побил рекорд России на дистанции 100 м вольным стилем

На чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани, определились победители и призёры ещё на четырёх дистанциях.



Рекордсмен мира Антон Чупков одержал победу в финальном заплыве на 200 м брассом. Вторую путёвку на Олимпиаду в Токио завоевал Кирилл Пригода, ставший третьим. Занявший второе место Дмитрий Баландин представлял Казахстан.

Стометровку вольным стилем с рекордом России выиграл Климент Колесников. На дистанции 800 м кролем первенствовал Александр Егоров.

Чемпионкой России на дистанции 200 м баттерфляем стала Светлана Чимрова.

Плавание. Чемпионат России. Казань

Женщины. Баттерфляй. 200 м

1. Светлана Чимрова – 2.08,98.

2. Александра Сабитова – 2.10,37.

3. Анастасия Маркова – 2.10,93.

Мужчины. Вольный стиль. 100 м

1. Климент Колесников – 47,31.

2. Андрей Минаков – 47,77.

3. Владислав Гринёв – 47,89.

4. Владимир Морозов – 48,18.

Вольный стиль. 800 м

1. Александр Егоров – 7.48,25.

2. Илья Дружинин – 7.53,92.

3. Илья Сибирцев – 7.55,48.

Брасс. 200 м

1. Антон Чупков – 2.08,31.

2. Дмитрий Баландин – 2.08,85.

3. Кирилл Пригода – 2.09,77.