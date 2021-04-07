Климент Колесников побил рекорд России на дистанции 100 м вольным стилем

На чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани, определились победители и призёры ещё на четырёх дистанциях.
Рекордсмен мира Антон Чупков одержал победу в финальном заплыве на 200 м брассом. Вторую путёвку на Олимпиаду в Токио завоевал Кирилл Пригода, ставший третьим. Занявший второе место Дмитрий Баландин представлял Казахстан.
Стометровку вольным стилем с рекордом России выиграл Климент Колесников. На дистанции 800 м кролем первенствовал Александр Егоров.
Чемпионкой России на дистанции 200 м баттерфляем стала Светлана Чимрова.
Плавание. Чемпионат России. Казань
Женщины. Баттерфляй. 200 м
1. Светлана Чимрова – 2.08,98.
2. Александра Сабитова – 2.10,37.
3. Анастасия Маркова – 2.10,93.
Мужчины. Вольный стиль. 100 м
1. Климент Колесников – 47,31.
2. Андрей Минаков – 47,77.
3. Владислав Гринёв – 47,89.
4. Владимир Морозов – 48,18.
Вольный стиль. 800 м
1. Александр Егоров – 7.48,25.
2. Илья Дружинин – 7.53,92.
3. Илья Сибирцев – 7.55,48.
Брасс. 200 м
1. Антон Чупков – 2.08,31.
2. Дмитрий Баландин – 2.08,85.
3. Кирилл Пригода – 2.09,77.
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