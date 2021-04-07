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Полиция Лос-Анджелеса: Тайгер Вудс попал в аварию из-за превышения скорости

Полиция Лос-Анджелеса: Тайгер Вудс попал в аварию из-за превышения скорости
Другие / Прочие виды спорта 0
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Шериф полиции Лос-Анджелеса Алекс Вилльянуэва сообщил, что легендарный гольфист Тайгер Вудс, который 23 февраля попал в автомобильную аварию, в тот день в два раза превысил скорость на опасном участке дороги и не справился с управлением, сообщает АР. Именно в этом основная причина ДТП, в котором серьёзно пострадал сам спортсмен.

В полиции Лос-Анджелеса сообщили, что Вудс ехал со скоростью 135-140 км в час вместо положенных 72 км в час, когда произошла авария.

Машина, за рулём которой находился Вудс, вылетела с трассы в кювет и перевернулась. Спасатели извлекли 45-летнего спортсмена из автомобиля с помощью гидравлических ножниц. С многочисленными травмами и переломами ног его на машине скорой помощи доставили в больницу, где спортсмен перенёс операцию на голени и голеностопе.

«Я вернулся домой!» Тайгер Вудс сообщил о выписке из больницы
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