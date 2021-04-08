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Назван состав женской сборной России по гандболу для подготовки к отборочным матчам ЧМ

Назван состав женской сборной России по гандболу для подготовки к отборочным матчам ЧМ
Другие / Гандбол 0
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12 апреля женская сборная России по гандболу приступит к подготовке к отборочным матчам чемпионата мира – 2021 с Турцией, сообщает официальный сайт ФГР. Первая встреча состоится 16 апреля в Аксарае, ответная — 20 апреля в Москве.

Подготовку к матчам будет вести 21 гандболистка.

Состав сборной России
Вратари: Виктория Калинина («Ростов-Дон»), Полина Каплина, Анна Седойкина (обе – ЦСКА).
Левые крайние: Полина Горшкова (ЦСКА), Дарья Самохина («Астраханочка»).
Правые крайние: Юлия Манагарова («Ростов-Дон»), Ольга Фомина («Лада»).
Линейные: Анастасия Илларионова (ЦСКА), Ксения Макеева («Ростов-Дон»).
Правые полусредние: Анна Вяхирева («Ростов-Дон»), Ольга Горшенина, Антонина Скоробогатченко (обе – ЦСКА), Екатерина Зеленкова («Астраханочка»).
Левые полусредние: Владлена Бобровникова, Анна Сень (обе – «Ростов-Дон»), Елизавета Малашенко («Астраханочка»), Вероника Никитина («Лада»).
Разыгрывающие: Дарья Дмитриева, Екатерина Ильина (обе – ЦСКА), Валерия Кирдяшева, Ольга Щербак (обе – «Лада»).

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