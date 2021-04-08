Гандболист сборной России Александр Шкуринский завершил сезон из-за травмы
Российский гандболист Александр Шкуринский выбыл до конца сезона. Причиной этого является разрыв крестообразной связки, диагностированный игроку несколькими днями ранее, сообщает официальный сайт ФГР.
5 марта левый полусредний сборной России и клуба «Мешков Брест» была прооперирован в Москве.
После операции Шкуринский выложил фотографию с больничной койки в своём «инстаграме».
Пост доступен в "инстаграме" Александра Шкуринского.
«Операция прошла успешно )Спасибо большое всем за поддержку.Я скоро вернусь ещё сильнее», — подписал пост гандболист, а также поблагодарил супругу Таисию за то, что была рядом.
В январе Шкуринский пропустил чемпионат мира из-за повреждения голеностопного сустава. Теперь и текущий сезон-2020/21 для него окончен.
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