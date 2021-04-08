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Гандболист сборной России Александр Шкуринский завершил сезон из-за травмы

Гандболист сборной России Александр Шкуринский завершил сезон из-за травмы
Другие / Гандбол 0

Российский гандболист Александр Шкуринский выбыл до конца сезона. Причиной этого является разрыв крестообразной связки, диагностированный игроку несколькими днями ранее, сообщает официальный сайт ФГР.

5 марта левый полусредний сборной России и клуба «Мешков Брест» была прооперирован в Москве.

После операции Шкуринский выложил фотографию с больничной койки в своём «инстаграме».

Пост доступен в "инстаграме" Александра Шкуринского.

«Операция прошла успешно )Спасибо большое всем за поддержку.Я скоро вернусь ещё сильнее», — подписал пост гандболист, а также поблагодарил супругу Таисию за то, что была рядом.

В январе Шкуринский пропустил чемпионат мира из-за повреждения голеностопного сустава. Теперь и текущий сезон-2020/21 для него окончен.

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