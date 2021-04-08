Объявлен список гандболистов, вызванных для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2022

Мужская сборная России по гандболу начнёт подготовку к заключительным матчам квалификационного турнира чемпионата Европы 2022 года 21 апреля. В список игроков, вызванных на сборы, вошёл 21 гандболист, сообщает официальный сайт ФГР.
Сбор под руководством тренерского штаба национальной команды, который возглавляет Велимир Петкович, состоится в Новогорске.
Сборная России по гандболу
Вратари: Денис Заболотин (СКИФ), Виктор Киреев (ЦСКА), Станислав Третынко («СГАУ-Саратов»).
Левые крайние: Роман Остащенко («Чеховские медведи»), Игорь Сорока (ЦСКА).
Правые крайние: Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»), Илья Дёмин («Динамо Астрахань»), Даниил Шишкарёв («Веспрем», Венгрия).
Линейные: Павел Андреев, Александр Ермаков (оба – «Чеховские медведи»), Денис Васильев («Шартр Метрополь», Франция).
Правые полусредние: Сергей Иванов (СКИФ), Дмитрий Киселёв, Александр Котов (оба – «Чеховские медведи»).
Левые полусредние: Азат Валиуллин («Людвигсхафен-Фризенхайм», Германия), Михаил Виноградов (ЦСКА), Сергей Кудинов («Шартр Метрополь», Франция), Сергей Марк Косоротов («Чеховские медведи»), Дмитрий Санталов («Мешков Брест», Белоруссия).
Разыгрывающие: Валентин Воробьёв (ЦСКА), Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия).
Тренерский штаб: Велимир Петкович (главный тренер), Валентин Бузмаков, Роман Фителёв (тренер вратарей), Вадим Попов (ОФП).
В заявку на отдельный матч квалификации Евро-2022 может быть заявлено 16 гандболистов.
Россиянам предстоит сыграть два матча против сборной Фарерских островов — дома и на выезде.
На данный момент сборная России, сыграв четыре матча отборочного турнира, занимает первое место в группе 3 с шестью очками. У украинцев пять очков и второе место. Чехи отстают на три очка, но имеют матч в запасе. Сборная Фарерских островов проиграла все три встречи.
На Евро-2022 смогут сыграть две сильнейших сборных каждой из восьми отборочных групп и четыре лучшие из тех команд, которые заняли третьи места.
- 8 апреля 2021
-
10:09
-
09:39
-
09:19
-
09:18
-
08:20
-
02:26
- 7 апреля 2021
-
23:21
-
22:22
-
19:43
-
19:22
-
18:54
-
18:08
-
17:43
-
15:43
-
15:41
-
15:37
-
15:30
-
15:23
-
15:16
-
14:23
-
14:04
-
14:02
-
13:45
-
09:09
-
08:49
-
08:47
-
00:25
- 6 апреля 2021
-
22:29
-
22:11
-
21:57
-
21:27
-
20:47
-
20:11
-
19:21
-
18:05