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Объявлен список гандболистов, вызванных для подготовки к отборочным матчам ЧЕ-2022

Мужская сборная России по гандболу начнёт подготовку к заключительным матчам квалификационного турнира чемпионата Европы 2022 года 21 апреля. В список игроков, вызванных на сборы, вошёл 21 гандболист, сообщает официальный сайт ФГР.

Сбор под руководством тренерского штаба национальной команды, который возглавляет Велимир Петкович, состоится в Новогорске.

Сборная России по гандболу

Вратари: Денис Заболотин (СКИФ), Виктор Киреев (ЦСКА), Станислав Третынко («СГАУ-Саратов»).

Левые крайние: Роман Остащенко («Чеховские медведи»), Игорь Сорока (ЦСКА).

Правые крайние: Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»), Илья Дёмин («Динамо Астрахань»), Даниил Шишкарёв («Веспрем», Венгрия).

Линейные: Павел Андреев, Александр Ермаков (оба – «Чеховские медведи»), Денис Васильев («Шартр Метрополь», Франция).

Правые полусредние: Сергей Иванов (СКИФ), Дмитрий Киселёв, Александр Котов (оба – «Чеховские медведи»).

Левые полусредние: Азат Валиуллин («Людвигсхафен-Фризенхайм», Германия), Михаил Виноградов (ЦСКА), Сергей Кудинов («Шартр Метрополь», Франция), Сергей Марк Косоротов («Чеховские медведи»), Дмитрий Санталов («Мешков Брест», Белоруссия).

Разыгрывающие: Валентин Воробьёв (ЦСКА), Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия).

Тренерский штаб: Велимир Петкович (главный тренер), Валентин Бузмаков, Роман Фителёв (тренер вратарей), Вадим Попов (ОФП).

В заявку на отдельный матч квалификации Евро-2022 может быть заявлено 16 гандболистов.

Россиянам предстоит сыграть два матча против сборной Фарерских островов — дома и на выезде.

На данный момент сборная России, сыграв четыре матча отборочного турнира, занимает первое место в группе 3 с шестью очками. У украинцев пять очков и второе место. Чехи отстают на три очка, но имеют матч в запасе. Сборная Фарерских островов проиграла все три встречи.

На Евро-2022 смогут сыграть две сильнейших сборных каждой из восьми отборочных групп и четыре лучшие из тех команд, которые заняли третьи места.