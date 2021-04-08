Солдаты заполнили трибуны на матче по мини-футболу Беларусь — Израиль

Матч 5-го тура квалификации на чемпионат Европы по мини-футболу 2022 между сборными Беларуси и Израиля привлёк к себе внимание необычными зрителями.
В минском дворце спорта «Уручье» трибуны, которые попадают в главный кадр трансляции встречи, были полностью заполнены военнослужащими. Конечно же, на матче присутствовали и обычные болельщики.
Встреча закончилась с разгромным счётом 14:0 в пользу хозяев.
Турнирное положение в пятой квалификационной группе следующее. Казахстан лидирует, набрав 12 очков в четырёх матчах. Венгрия занимает второе место с шестью очками в пяти играх. Беларусь — на третьей строчке, имея также шесть очков и пять игр в активе. Последнее место в группе занимает Израиль — три очка в четырёх встречах.
В последнем поединке 13 апреля белорусы примут в Минске венгров.
Места в финальном этапе уже обеспечили сборные Испании, Италии, Хорватии, Боснии и Герцеговины, России и Азербайджана. В финальный этап ЧЕ-2022 напрямую выходят победители восьми отборочных групп и шесть лучших команд, занявших вторые места. Ещё одну путёвку разыграют две оставшиеся сборные, которые финишируют вторыми. Финальная стадия чемпионата Европы пройдёт в Нидерландах с 19 января по 6 февраля 2022 года.
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