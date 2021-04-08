Тренер сборной Беларуси по мини-футболу прокомментировал появление солдат на матче сборной

Тренер сборной Беларуси по мини-футболу Александр Савинцев прокомментировал присутствие военнослужащих на главных трибунах Дворца спорта на матче квалификации ЧЕ-2022 между сборными Беларуси и Израиля.

«Конечно, удивились их присутствию. Думали, что будет больше гражданского населения. Но это был будний день и неудобное время, многие работали. Не все же у нас безработные или заняты в частном бизнесе и имеют гибкий график. Если бы на трибунах было больше обычных болельщиков, то такое количество военнослужащих не пришло бы. Тут читается открытый вопрос – часто видим на спортивных мероприятиях солдат.

Я не хочу поднимать такие вопросы. Зритель есть зритель. Я не собираюсь делить их: это военный, а это инженер, это какой-то программист, а это какой-то спортсмен. Для нас важна поддержка, а не кто тебя поддерживает, поэтому давать какие-то дополнительные комментарии не хотел бы.

Естественно, эту поддержку чувствовали во время игры. Были и барабаны, постоянно скандировали: «Беларусь!», «Вперёд-вперёд!». Футболисты соскучились по такой поддержке на международных матчах. В чемпионате Беларуси зрители ведь разрешены, и они ходят на игры. Допустим, в Латвии трибуны до сих пор закрыты. Даже сборная сыграет без зрителей. Скажем так, УЕФА рекомендовала запускать болельщиков, но окончательное решение принимают местные органы управления», — приводит слова Савинцева Tribuna.