Глеб Ретивых — Сергею Устюгову: всего самого доброго тебе!

Трёхкратный призёр чемпионатов мира российский лыжник Глеб Ретивых поздравил с днём рождения партнёра по сборной Сергея Устюгова, которому сегодня, 8 апреля, исполняется 29 лет.

«С днём рождения, Сергей Устюгов. Всего самого доброго тебе!» — написал Ретивых.

Пост доступен в «инстаграме» Глеба Ретивых

На прошедшем чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия) Ретивых завоевал одну медаль — бронзу в командном спринте в дуэте с Александром Большуновым.

Сергей Устюгов — двукратный чемпион мира 2017 года (в скиатлоне и командном спринте), победитель многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2016/2017, трёхкратный чемпион мира среди молодёжи, пятикратный чемпион мира среди юниоров, заслуженный мастер спорта России.