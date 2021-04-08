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В Госдуму внесли законопроект об уведомлении о тренировках спортсменов за рубежом

В Госдуму внесли законопроект об уведомлении о тренировках спортсменов за рубежом
Другие / Прочие виды спорта 0

Законопроект, устанавливающий особенности перехода спортсменов в другие физкультурно-спортивные организации, внесли в Госдуму депутаты Борис Пайкин (ЛДПР) и Владислав Третьяк («Единая Россия»). Об этом сообщает Regnum.

Предлагается наделить общероссийские спортивные федерации полномочиями по ведению реестра договоров, заключаемых спортсменами со спортивными организациями иностранных государств.

Также предлагается закрепить обязанность спортсмена, заключающего договор для участия в профессиональных соревнованиях, в том числе на территории иностранного государства, уведомлять общероссийские спортивные федерации о прохождении спортивной подготовки за рубежом или заключении срочных договоров с физкультурно-спортивными организациями иностранных государств.

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