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Юлия Ефимова не смогла отобраться на Олимпиаду в Токио на дистанции 200 м брассом

Юлия Ефимова не смогла отобраться на Олимпиаду в Токио на дистанции 200 м брассом
Другие / Водные виды спорта 0
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На чемпионате России по плаванию, который проходит в Казани, определились победители и призёры в заплыве на дистанции 200 м брассом. Победу одержала Евгения Чикунова, второй результат продемонстрировала Мария Темникова, Юлия Ефимова стала третьей.

Результат Ефимовой — 2 минуты 24,16 секунды. Норматив на Олимпиаду в этой дисциплине составляет 2.25,52. Все три пловчихи уложились в необходимое время, но, согласно квоте, на Игры отберутся спортсменки, показавшие первое и второе время.

Напомним, ранее Ефимова стала второй на дистанции 100 м брассом и таким образом сможет выступить на Олимпийских играх на этой дистанции.

Плавание. Чемпионат России. Казань
Женщины. Брасс. 200 м

1. Евгения Чикунова — 2.21,63
2. Мария Темникова — 2.22,76
3. Юлия Ефимова — 2.24,16.

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